На муниципальных парковках Казани начнут блокировать колеса автомобилей нарушителей

Новая система фиксации нарушений парковочного режима заработала в татарстанской столице. Она предусматривает блокировку колес у автомобилей-нарушителей без номеров, чтобы эффективнее выходить на «хитрых» собственников таких машин. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Перед основным докладом мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе продолжаются случаи злостного нарушения паркового режима. Это значительно усложняет дорожную обстановку в мегаполисе.

«Мы вынуждены расширять муниципальное парковочное пространство, это мировая практика. Но есть автовладельцы, которые снимают номера (во время незаконной парковки – прим. Т.-и), плюют на утвержденные правила и общественные интересы. Поэтому ранее я поручил разработать меры по решению данной проблемы», – подчеркнул Ильсур Метшин.

О новых мерах сообщил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров. Он отметил, что на нарушителей парковочного режима жаловались как автовладельцы, так и представители бизнеса.

«Вместе с коллегами из правоохранительных органов мы разработали новый порядок блокировки колес машин-нарушителей. Это будет делаться для того, чтобы установить собственника машины и привлечь его к административной ответственности. Продолжает поступать множество жалоб горожан – как от автовладельцев, так и от бизнеса, когда нарушители забивают прилегающие парковки, и клиенты заведений просто не могут к ним подъехать», – пояснил Ильдар Шакиров.

Он добавил, что новый механизм борьбы с нарушителями заработал с сегодняшнего дня. В дальнейшем темпы и охват его работы будут только нарастать.

«Чтобы нарушителю снять этот блокиратор, ему придется позвонить в контактный центр по номеру, указанному на самом блокираторе. Своих сотрудников мы ориентируем на то, чтобы они максимально оперативно подъезжали к нарушителю и решали вопросы по снятию блокираторов», – заключил Ильдар Шакиров.

