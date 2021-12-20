Нарушителей заблокируют: новый метод борьбы с «безномерными» авто на парковках в Казани

Заблокируют колесо автомобиля, чтобы не уехал, – именно так уже с 22 декабря начнут бороться с нарушителями правил платных парковок в Казани. У любителей скрутить номера есть два дня, чтобы обдумать, где впредь оставлять свое авто, предупредили в мэрии. О том, как будет устанавливаться блокиратор на колеса, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Заблокируют колесо автомобиля, чтобы не уехал, – именно так уже с 22 декабря начнут бороться с нарушителями правил платных парковок в Казани

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Новый способ борьбы с теми, кто не оплачивает стоянку на платной парковке, анонсировала казанская мэрия сегодня на деловом понедельнике. Мера направлена на борьбу с хитрыми автолюбителями, которые, оставляя на платных парковках свои машины, скручивают с них номера. Таким автомобилистам теперь будут блокировать колеса – ставить на них специальные устройства-блокираторы.

В мэрии уверены, что нововведение поможет снизить загруженность городских дорог, особенно в центре, а заодно и снизить количество жалоб на проблемы с парковками.

«Вместе с коллегами из правоохранительных органов мы разработали новый порядок блокировки колес машин-нарушителей. Это будет делаться для того, чтобы установить собственника машины и привлечь его к административной ответственности. Продолжает поступать множество жалоб горожан – как от автолюбителей, так и от бизнеса, когда нарушители забивают прилегающие парковки и клиенты заведений просто не могут к ним подъехать», – отметил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

В мэрии уверены, что нововведение поможет снизить загруженность городских дорог, особенно в центре, а заодно и снизить количество жалоб на проблемы с парковками Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Фотофиксация госномеров автомобилей не помогла

Борьба с нарушителями правил платных парковках, особенно с теми, кто снимает номера, ведется в Казани уже не первый год.

Сначала не желающих платить за паркинг вычисляли по VIN-номеру автомобиля, но хитроумные водители нашли выход – они стали его закрывать. Потом Комитет по транспорту предлагал забирать автомобили без номеров на спецстоянки, мол, такая практика уже давно существует в Москве. Однако такой метод борьбы назвали слишком затратным для Казани.

Борьба с нарушителями правил платных парковках ведется в Казани уже не первый год Фото: муниципальная служба полка ДПС г. Казани

«Для того чтобы пойти по примеру Москвы, нужно было привлекать эвакуаторы, но это достаточно дорогостоящее мероприятие. Здесь надо понимать, что все расходы будет нести бюджет города, в нашем случае бюджет Казани. Сравнивать Москву с нами нельзя, у них другой бюджет», – объяснил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Затем в Казани ввели фотофиксацию нарушителей. Новые камеры были установлены на платных стоянках и отслеживали госномера автомобилей в момент парковки, то есть до того, как водитель успел открутить или прикрыть номер. Казалось бы, вот он, эффективный метод борьбы с нарушителями правил парковки, однако ожиданий он не оправдал. Для сравнения – в среднем за день в Казани удается поймать до 500 нарушителей парковки, и только 15 из них благодаря комплексам фотофиксации.

Казань – первый город в России, где будут применять блокираторы

Подавляющее большинство нарушителей правил платных парковок – водители, снимающие со своих автомобилей госномера. Именно они сейчас и будут под прицелом. Если раньше подобная хитрость помогала автовладельцам избежать штрафов, то теперь, обещают в мэрии, наказан будет каждый.

Чтобы снять блокиратор и уехать с парковки, нарушителю придется самому позвонить по указанному на устройстве номеру телефона Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Мы очень долго прорабатывали эту ситуацию. Мы рассматривали разные практики, которые применяются в России и за рубежом. Главной проблемой было то, что определить нарушителей было невозможно, как и выйти с ними на связь. Теперь на их автомобили будут устанавливаться блокираторы. Подобная мера применяется в Белоруссии», – рассказал Марат Хисамутдинов.

Теперь нарушители сами будут выходить на связь. Чтобы снять блокиратор и уехать с парковки, ему придется самому позвонить по указанному на устройстве номеру телефона. После чего в течение 10 минут к нему подойдет инспектор, составит административный протокол и снимет блокиратор.

«Стоит отметить, что установка блокиратора будет фиксироваться. Это позволит избежать конфликтов и доказать, что автомобиль не получил царапины во время установки. Все будет прикреплено к административным материалам», – добавил Хисамутдинов.

Марат Хисамутдинов: «Стоит отметить, что установка блокиратора будет фиксироваться. Это позволит избежать конфликтов и доказать, что автомобиль не получил царапины во время установки» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Новая мера начнет действовать с 22 декабря. В Комитете по транспорту казанских автолюбителей попросили отнестись к новшеству с пониманием. В противном случае им будет грозить штраф в 2,5 тыс. рублей.

«У водителей два дня, чтобы продумать свой маршрут и найти выход из ситуации. Можно изучить маршрут общественного транспорта и добираться до работы или университета на автобусе», – заключил Марат Хисамутдинов.