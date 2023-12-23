Съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на президентские выборы-2024

Стало известно имя кандидата от Коммунистической партии России на предстоящие в 2024 году выборы Президента. Им стал депутат Николай Харитонов. Об этом со ссылкой на решение предвыборного съезда партии сообщает ТАСС.

За единственного кандидата проголосовали 175 из 188 делегатов, участвующих в съезде, шесть — против.

Лидер партии Геннадий Зюганов назвал прошедшее событие историческим — проходящим в условиях масштабной антироссийской кампании, развязанной НАТО и США.

«Сегодня мы готовимся к президентским выборам, и наша команда сделает все, чтобы на земле наступил мир. <...> В этой связи партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата в президенты, все левопатриотические силы дружно проголосовали [за него], я его поздравляю, потому что я такого результата никогда не добивался», — заверил он.

Харитонов принимает участие в выборах не впервые. 20 лет назад он занял второе место.

Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок действующий глава государства Владимир Путин объявил 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Сегодня в Татарстане стартовал сбор подписей в его поддержку.

Кандидатом от ЛДПР, сообщал ранее «Татар-информ», стал действующий глава партии Леонид Слуцкий.