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ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом на президентские выборы — 2024
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом от партии на предстоящие президентские выборы. Об этом стало известно на 35-м предвыборном съезде Либерально-демократической партии.
Как сообщает ТАСС, в тайном голосовании приняли участие 108 делегатов. 2 бюллетеня были признаны недействительными.
Напомним, что выборы Президента Российской Федерации состоятся 15–17 марта 2024 года. 8 декабря о решении принять в них участие заявил действующий глава государства Владимир Путин. 16 декабря стало известно, что в группу избирателей в поддержку его самовыдвижения вступили свыше 750 человек.
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