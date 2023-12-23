«За час более 30 человек»: в Татарстане стартовал сбор подписей в поддержку Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор подписей в поддержку кандидата на пост Президента России Владимира Путина стартовал в Татарстане. Поддержать выдвижение действующего главы государства на следующий срок можно в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Сегодня местом сбора подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в столице Татарстана стал крупнейший торговый центр города — KazanMall. Волонтеры регионального избирательного штаба установили стойку рядом с продуктовым гипермаркетом, и в первые же минуты к ним выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать Президента.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первым свою подпись в поддержку поставил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Я из того поколения, которое видело, как Россию опускали ниже плинтуса, а Владимир Путин за тридцать лет ее возродил, как феникса из пепла, и мы можем видеть, что страна сейчас процветает», — поделился общественник своим видением политической и экономической ситуации.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вавилов добавил, что не видит достойных альтернативных претендентов на пост главы государства. По его мнению, только нынешний Президент сможет вывести страну на самый высокий уровень жизни.

Выразить поддержку главе российского государства своей подписью захотели люди всех возрастных категорий: от пенсионеров до молодежи. Все они, несмотря на разницу в возрасте, одинаково заявляли, что считают кандидатуру Путина единственной возможной.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, председатель совета ветеранов Приволжского федерального округа Вера Сабирова, по ее словам, пришла купить продуктов, увидела стойку регионального штаба и не смогла пройти мимо. Она уверена, что все ветераны довольны кандидатурой Владимира Путина на пост главы государства.

В свою очередь молодой человек из Нижнекамска Рустем Салахутдинов, приехавший в Казань в гости, также не смог проигнорировать возможность поставить подпись в поддержку Президента, так как считает его безальтернативным кандидатом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За прошедший час более тридцати человек поставили свои подписи, люди идут очень активно. и не только расписываются, но и спрашивают, где можно оставить свои пожелания или обращение. То есть не только поддерживают, но и хотят чем-то поделиться», — рассказал волонтер регионального избирательного штаба Дамир Нургалиев.

Активист добавил, что всех желающих оставить обращение направляют в региональный штаб Путина, который открылся накануне.