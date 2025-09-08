Сети для маскировки и ловушек: альметьевские волонтеры три года помогают фронту

Штаб «Мегасети» в Альметьевске уже три года трудится над тем, чтобы помогать бойцам на фронте. Волонтеры регулярно отправляют не только масксети, но и гигиенические наборы, костюмы для снайперов. Сегодня в штабе трудится больше 70 человек.

«По длине 6 метров, высота – 3–4. Такие заказы идут. Ее завязывают между деревьями, и дрон лопастями запутывается там», – показывают волонтеры готовую сеть.

Начинали здесь с плетения маскировочных сетей, но со временем арсенал местных умельцев стал шире. Теперь они шьют ловушки для дронов, снайперские костюмы, нашлемники. И обязательно – посылки для каждого бойца: от нижнего белья до теплого письма из тыла.

«Всякие баночки… И мы туда решили тушенку, сгущенку, даже чеснок положили. Конфеты, трусы, носки, мыло, зубную пасту. А еще сладости, конечно. Ребята потом видео присылали: «Ведерко открыли – о, семечки! Будет весело на посту». Как приятно было это услышать», – делятся волонтеры.

Для многих эта работа стала частью жизни. Надежда Куничева отмечает: помогают все – семья, коллеги, друзья.

«Старший сын помогает: этикетки печатает, что-то привезти – всегда готов. Коллеги приносят гуманитарную помощь», – говорит волонтер.

У Равили Евстигнеевой девять племянников «за ленточкой». Для женщины помощь фронту – это единственное, что держит ее в надежде.

«Они сейчас в Луганске. Одного вообще без ног, в Москве лежит, вторично ампутировали, протез не подошел… Но не только мои. Все наши, все татарстанцы. Всем надо помогать», – говорит она.

За месяц в «Мегасетях» успевают сплести до 30 масксетей. Их делают с учетом сезона: летом вплетают зеленые ленты, осенью – желтые и коричневые.

Руководитель штаба Гульнара Стерлядева подчеркивает: с годами штабы в городе объединились и работают как единый механизм.

«Очень радует, что много штабов организовалось. Когда у кого-то не получается закрыть заявку, обращаются к другому, и все помогают. Все друг друга знают – и старые, и новички. Мы поддерживаем друг друга», – говорит она.

Следующая партия гуманитарной помощи отправится в Луганск, Донецк и Запорожье. Волонтеры напоминают: присоединиться может каждый. Особенно сейчас востребованы рыболовные сети, предметы личной гигиены и постельное белье.

Связаться с волонтерским штабом «Мегасети» можно по телефону: +7 993 421 66 03.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.