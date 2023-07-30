Сетевики рассказали, как восстанавливали электроснабжение после урагана в Татарстане

В «Сетевой компании» рассказали о том, какие разрушения нанес ураган, пришедший в Татарстан и как проходило восстановление.

Напомним, накануне из-за безумия стихии только в Татарстане 11 700 человек остались без электричества. Дождевой водой затопило улицы, ветром валило деревья.

Фото: Мэрия Казани

Как сообщают сетевики, отключения электроэнергии происходили в Казани, а также в Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Свияжском районах Республики Татарстан.

В аварийно-восстановительных работах принимали участие персонал «Сетевой компании» и подрядных организаций.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что к пяти часам утра электроснабжение в домах жителей Татарстана, которые накануне остались без света из-за разгула стихии, было восстановлено.

В Буинске сетевики работают по заявкам потребителей, где имеются обрывы проводов. Отмечается, что сегодня пройдут работы по восстановлению кабельно-воздушной линии электропередачи Зеленодольская, где линия повреждена упавшей крышей.

Всего за сутки в Татарстане было принято 700 заявок о нарушении электроэнергии. Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы 165 сотрудников «Сетевой компании», 5 бригад из подрядных организаций, работают 87 единиц техники.