Сестры милосердия и волонтеры Альметьевска отправили 100 бронежилетов на СВО
Волонтерский штаб «Швейбат» Альметьевского района в очередной раз отправляет на фронт бронежилеты, но эта партия особенная. На этот раз волонтеров поддержали сестры милосердия Свято-Ксениевского сестричества из Альметьевска. Их миссия – вложить в потайной карман каждого бронежилета символ веры и защиты: для православных – маленькую икону или молитвенный пояс, для мусульман – суры.
Старшая сестра Александра Макарова рассказала, что их работа не ограничивается тылом.
«Мы общаемся с ребятами в госпиталях. Иногда бойцы просто просят посидеть рядом и поговорить – без молитв, без слов поддержки, просто быть рядом», – отметила она.
Среди волонтеров – люди самых разных профессий. Татьяна Сингатуллина, бухгалтер по специальности, научилась шить здесь, в штабе. «Может, я не могу помочь деньгами, но могу руками», – говорит она.
Работа в «Швейбате» организована по принципу конвейера: каждая швея выполняет один этап, ведь на создание одного боекомплекта уходит около 36 часов.
«Это титанический труд, но мы делаем его бесплатно, потому что чувствуем потребность помочь», – отмечает волонтер Светлана Демидова.
На этот раз с молитвенными оберегами на фронт отправятся 100 бронежилетов. На изготовление партии ушло два с половиной месяца. Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться – телефон штаба: +7 917 255-87-29.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.