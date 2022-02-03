Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин

У шестерых хоккеистов олимпийской сборной России по прилету в Пекин выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно, в числе заболевших – запасные хоккеисты Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Также сообщается о том, что в олимпийский Пекин не полетели нападающие Артем Анисимов и Сергей Плотников.

Напомним, ранее стало известно, что российские хоккеисты отказались лететь в Пекин на одном самолете с другими олимпийцами из-за угрозы коронавируса, после чего с критикой на хоккейную сборную обрушился Олимпийский чемпион – 2014 по шорт-треку Руслан Захаров.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.