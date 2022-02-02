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Спорт
2 февраля 2022  15:50
Дамир Садриев

Российские хоккеисты отказались лететь в Пекин на одном самолете с другими олимпийцами

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Хоккеисты сборной России отказались лететь на одном самолете с другими олимпийцами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, это связано с коронавирусными опасениями. Предполагалось, что в Пекин одним рейсом с хоккеистами полетят также представители сборных по лыжному двоеборью, сноуборду и горным лыжам. Однако, в хоккейной сборной отказались от такого соседства и потребовали отдельный самолет, чтобы снизить риск заражения.

В руководстве ОКР пошли навстречу хоккеистам. Для них подготовлен отдельный самолет, который вылетает сегодня вечером.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеисты сборной Дании сдали положительные ПЦР-тесты: в одном самолете с ними летели биатлонисты из Норвегии.

#олимпиада в Пекине
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