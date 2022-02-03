«Пусть не садятся со мной за один стол»: конькобежец раскритиковал российских хоккеистов

Олимпийский чемпион – 2014 по шорт-треку Руслан Захаров обрушился с критикой на хоккеистов олимпийской сборной России из-за того, что сборная по хоккею отказалась лететь в Пекин на одном самолете с другими спортсменами.

По словам Захарова, поведение хоккеистов противоречит девизу «Одна страна – одна команда».

«Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом. Какой там девиз у нас? Одна страна – одна команда. Вот они разрушили этот девиз, наверное», — заявил Захаров в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, ранее хоккеисты олимпийской сборной России отказались лететь в Пекин на одном самолете с другими олимпийцами из-за угрозы заражения коронавирусом.