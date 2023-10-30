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Шесть соципотечных домов в Казани и Челнах готовы к заселению
До конца 2024 года более 700 семей в Казани и Набережных Челнах справят новоселье в соципотечных домах. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.
Свои жилищные условия улучшат работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программу социальной потеки, медики-грантополучатели, молодые и многодетные семьи, дети-сироты.
Пять новостроек на 564 квартиры возведены в ЖК «Мәхәббәт» жилого района «Салават купере». Все квартиры оборудованы сантехникой, электроплитами, счетчиками учета воды, электроэнергии, датчиками пожарной сигнализации, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.
Всего запланировано строительство 14 домов на 2008 квартир. Техготовность остальных строящихся девяти объектов варьируется от 5% до 29%.
Также по льготной цене смогут обрести жилье 170 семей в Набережных Челнах. Одновременно в 69-м микрорайон возводятся еще четыре 170-квартирных дома от Госжилфонда, их должны сдать во второй половине 2024 года.
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем — одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
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