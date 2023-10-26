Еще один дом в казанском «Мәхәббәт» получил ЗОС

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

Еще один дом в казанском жилом комплексе «Мәхәббәт» (жилой район «Салават Купере») получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

В доме №1-3-2 с переменной этажностью 9-17 всего 168 квартир, также предусмотрены этажи под офисные помещения.

Застройщик – Госжилфонд при Раисе РТ. Новый объект возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, и предназначен для участников государственной программы «Социальная ипотека».

Ранее сообщалось, что в «Салават купере» пять многоквартирных домов будут возведены до конца этого года, 20 октября дома №1-3-1 и №1-3-3 также получили ЗОС.