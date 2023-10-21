Два соципотечных дома в казанском ЖК «Мәхәббәт» готовы к заселению

Фото: пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ

Два дома в ЖК «Мәхәббәт» в жилом районе «Салават купере» в Казани получили заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

«Все нарушения, выявленные ранее, застройщиком были устранены. Дома готовы к вводу в эксплуатацию», — сказано в сообщении.

В доме № 1-3-1 с переменной этажностью 13-17 — 140 квартир, дом № 1-3-3 имеет 9 этажей и 112 квартир. В каждом из объектов предусмотрены этажи под офисные помещения. Застройщик — Госжилфонд при Раисе Республики Татарстан.

Во второй декаде октября Госстройнадзор РТ начал итоговую проверку жилого дома № 1-3-2 переменной этажностью 9-17.

Новые объекты жилищного строительства возведены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, и предназначены для участников государственной программы «Социальная ипотека».

Ранее сообщалось, что в жилом районе «Салават купере» в Казани пять многоквартирных домов будут возведены до конца этого года.