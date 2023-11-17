Шесть новых троллейбусов выйдут на казанский маршрут №1 до конца 2023 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До конца года троллейбусный маршрут №1 в Казани пополнится шестью новыми единицами подвижного состава. Об этом сообщает Администрация Кировского и Московского районов города.

Напомним, что в начале ноября город получил 25 новых белорусских троллейбусов «МАЗ-303Т22» бирюзового цвета. Общественный транспорт заменит старые машины на самых популярных маршрутах города. Как сообщалось на церемонии приема троллейбусов, прошедшей с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, на маршрутах №1 и №8 уже обкатано по одной новой машине.

Троллейбусы оснащены 34 сидячими местами, а всего могут вместить до 90 пассажиров. Пассажиры могут воспользоваться здесь USB-разъемами для зарядки гаджетов, а для людей с ОВЗ предусмотрены специальные кнопки информирования.

Ранее в мэрии развенчали миф о символизме в цветах общественного транспорта Казани и объяснили, почему новые троллейбусы не сделали зелеными.