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Шесть новых троллейбусов выйдут на казанский маршрут №1 до конца 2023 года
До конца года троллейбусный маршрут №1 в Казани пополнится шестью новыми единицами подвижного состава. Об этом сообщает Администрация Кировского и Московского районов города.
Напомним, что в начале ноября город получил 25 новых белорусских троллейбусов «МАЗ-303Т22» бирюзового цвета. Общественный транспорт заменит старые машины на самых популярных маршрутах города. Как сообщалось на церемонии приема троллейбусов, прошедшей с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, на маршрутах №1 и №8 уже обкатано по одной новой машине.
Троллейбусы оснащены 34 сидячими местами, а всего могут вместить до 90 пассажиров. Пассажиры могут воспользоваться здесь USB-разъемами для зарядки гаджетов, а для людей с ОВЗ предусмотрены специальные кнопки информирования.
Ранее в мэрии развенчали миф о символизме в цветах общественного транспорта Казани и объяснили, почему новые троллейбусы не сделали зелеными.
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