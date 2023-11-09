«Таких в России ещё нет»: Минниханов осмотрел 25 новых казанских троллейбусов из Беларуси

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой осмотрели 25 новых троллейбусов, приобретенных для Казани. Они были построены на минском автомобильном заводе, причем в такой конструкции их ещё нет ни в одном регионе нашей страны.

«Ещё в 2007 году Раис Татарстана Рустам Минниханов принял концепцию, что часть общественного транспорта в республике должна быть из Белоруссии, чтобы обеспечить конкуренцию в сфере. Сегодня мы увидели новую поставку, абсолютно уникальная эксклюзивная модель. Казань стала первым городом, куда была поставлена целая серия этого транспорта», – заявил Дмитрий Крутой.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Он подчеркнул, что на следующий год минский завод планирует поучаствовать в тендерах и на обновление городского транспорта в Казани. В городе пройдут несколько крупных международных событий, среди которых мероприятия по линии БРИКС, «Игры будущего», в связи с чем будут приложены дополнительные усилия по модернизации и обновлению общественного транспорта.

Новые троллейбусы выйдут уже сегодня на пять самых востребованных маршрутов города, сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«На работу в город выходят 25 новых троллейбусов МАЗ-33. Они заменят старые машины, которые уже полностью исчерпали свой ресурс. Новый транспорт будет работать на пяти самых популярных маршрутах: 1, 3, 5, 8 и 12. Мы уже обкатали по одной машине на первом и восьмом маршруте. Пассажиры остались довольны. Таких троллейбусов ещё нет не только в России, но и даже в Белоруссии», – отметил он.

Он пояснил, что в новой модели специально сделан низкий пол, чтобы пассажирам не нужно было пониматься по ступенькам, установлены кондиционеры, а также пересмотрено расположение сидений, что позволило добавить ещё восемь сидячих мест.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Рустам Минниханов и Дмитрий Крутой первым делом осмотрели водительское место, которое также подверглось большим изменениям. Теперь там установлен мультируль, с помощью которого водитель может открывать двери, регулировать температуру и многое другое. Также само кресло теперь расположено на специальных компрессорах, позволяющих максимально удобно установить его. Раис Татарстана лично попробовал посидеть на месте водителя, а также осмотрел салон.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

По словам одного из водителей, Александра Апакова, который уже успел опробовать новый троллейбус в работе, транспорт стал удобнее как для водителя, так и для пассажиров.

«У нас появился мультируль, обогрев сидения водителя, воздушная подушка для его регулировки. Раньше всего этого не было. В салоне появилась новая печка в начале троллейбуса, а не под сидениями, что позволяет намного лучше согревать салон. Разница чувствуется», – поделился впечатлениями Апаков.