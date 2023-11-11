В мэрии развенчали миф о символизме в цветах общественного транспорта Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Символизм в цветах общественного транспорта Казани — красных автобусов и зеленых трамваев — это не более чем легенда. С чем связан выбор таких расцветок и почему новые троллейбусы другого цвета, рассказали в мэрии столицы РТ.

По словам жителей, у туристов, посетивших город, складывается впечатление, что автобусы и троллейбусы символизируют цвета флага Татарстана. А новые троллейбусы бирюзового цвета лишают общественный транспорт «идеи и изюминки».

«Как сообщает Комитет по транспорту, это легенда», — прокомментировали в исполкоме.

В мэрии объяснили, что яркий цвет автобусов был необходим, чтобы общественный транспорт был легко различим среди других автомобилей. А троллейбусы было решено сделать зелеными на контрасте с автобусами и не перекрашивать. Бирюзового же цвета в городе будут только троллейбусы из новой партии.

Напомним, что на пяти самых популярных маршрутах города — №1, 3, 5, 8 и 12 — начали курсировать новые троллейбусы — 9 ноября их осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ранее «Татар-информ» сообщал, как город планирует увеличить число подвижного состава на маршруте №9.