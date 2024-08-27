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Общество 27 августа 2024 09:15

Шесть городов и одно село Татарстана выиграли 579,6 млн на создание парков

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Шесть городов и одно село Татарстана выиграли 579,6 млн на создание парков
Фото: Институт развития городов РТ

Шесть городов и одно село Татарстана — Зеленодольск, Чистополь, Арск, Менделеевск, Иннополис, Агрыз и остров-град Свияжск — выиграли гранты в размере 579,6 млн рублей на создание общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

Населенные пункты республики стали победителями очередного IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его итоги были подведены накануне на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге.

В категории «Историческое поселения» выиграло село Свияжск с вторично поданной заявкой «Верхний променад берега Свияги». На реализацию проекта остров-град получит 64,4 млн рублей.

Зеленодольск победил в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек» с проектом «„Полукамушки“ — исторический квартал Зеленодольска». Сумма гранта равняется 96,6 млн рублей.

В этой же категории выиграл Чистополь с проектом «Перезапуск центральной оси. Комплексное развитие улицы Ленина от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова». На реализацию инициативы город на Каме получит такую же сумму, как и Зеленодольск.

В категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» победил Арск с проектом «Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала». На его воплощение в жизнь городу выделят 90,2 млн рублей.

Аналогичную сумму получит Менделеевск на реализацию проекта пейзажного парка «Камашево» (повторная заявка), о чем ранее сообщал «Татар-информ».

В категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» выиграли Агрыз с проектом «Развитие улиц Вокзальная и Ометова» и Иннополис с проектом «Квантовый бульвар». Оба города получат по 70,8 млн рублей.

Общественные пространства, заявки на создание которых победили, должны появиться уже в 2025-2026 годах.

«Этот конкурс — своего рода смотрины компетенций: начиная с выбора конкретной локации для заявки и заканчивая готовой концепцией — и то, и другое рождается в диалоге с жителями. Поэтому, как бы пафосно это ни звучало, в этой победе каждый проект и каждый рубль — по-настоящему выстраданный результат командной работы. Некоторые из победивших сегодня проектов взяли грант только со второй попытки — после прошлогодней неудачи мы дорабатывали их весь год. Проекты, которые не победили в этом году, тоже не бросим», — прокомментировала достигнутые результаты директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). В нем участвуют малые города с численностью населения до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения.

Рендеры: Институт развития городов РТ.

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#парки и скверы татарстана
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