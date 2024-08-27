Менделеевск выиграл 90 млн рублей на создание пейзажного парка «Камашево»

Рендер: Институт развития городов РТ

Менделеевск выиграл федеральный грант в размере 90,2 млн рублей на реализацию проекта пейзажного парка «Камашево». На форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2024 году на конкурс подали в общей сложности 486 заявок. Из Татарстана было подано 11 заявок, семь из которых, в том числе и менделеевская, стали победителями.

«Конкурс дает огромные возможности для развития территорий! Курировал заявку на конкурс Институт развития городов Татарстана. Благодарим всех за поддержку и проделанную работу. И начинаем новый этап — реализацию проекта», — прокомментировал достижение глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Проект пейзажного парка «Камашево» район подавал на конкурс еще в прошлом году, но тогда выиграть не удалось. После этого концепция была пересмотрена, специалисты создали новый проект.

Проект разработали казанские архитекторы из «АрхДесанта» вместе с бюро «Челы» из Санкт-Петербурга. На территории «Камашево» разместятся элементы пейзажного парка: луга, обзорные точки, нелинейные тропы и дорожки, а также вековые деревья.

Одна из ценностей этой территории — разнообразие растительности, сложившееся исторически: Ушковы, одни из основателей химической промышленности России, выращивали здесь десятки видов цветов и деревьев.

Цель проекта — воссоздать и усилить утраченные традиции, разместить на территории парка объекты, чтобы каждый мог проводить здесь досуг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске на доме возле арт-купола появился мурал «Город будущего».