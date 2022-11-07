Шесть десятков лет на шестерых: в колонию отправили казанцев, похищавших бизнесменов

Сегодня Верховный суд РТ поставил точку в деле шестерых жителей Казани, которые, переодевшись в камуфляжную форму СОБРа, вымогали у людей деньги. На скамье подсудимых – 41-летний Артем Малямов, 46-летний Артур Ахметзянов, 33-летний Артем Ахмедзянов, 32-летний Максим Химишинец, 24-летний Артем Колесников и 22-летний Артем Кайданов. Все они получили реальные сроки.

На приговор пришли родственники подсудимых, их родители, девушки и жены. Они сидели на последнем ряду и ожидали, когда судья вынесет окончательное решение.

Подсудимые и их родственники Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, эта история прогремела в Казани в 2019 году, когда стало известно о задержании шестерых казанцев – они переодевались в спецназовцев и инсценировали задержания местных бизнесменов. На пойманных надевали наручники, закидывали в машину, где им и сообщали, что от «наказания» можно откупиться.

По официальной версии следствия, они обвиняются в том, что в 2019 году занимались похищением людей и вымогали у них деньги. При этом они использовали форму и средства, с которыми их можно было принять за сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд РТ приговорил Артема Малямова, как лидера, к 14 годам колонии особого режима. Остальных подсудимых отправили в колонию строгого режима: Артура Ахметзянова на 11 лет, Артема Ахмедзянова на 12,5 лет, Артема Колесникова на 7 лет; Артема Кайданова на 7,5 лет и Максима Химишинеца на 10 лет. Свою вину подсудимые признали частично.

Так как Артем Малямов, Артур Ахметзянов и Артем Ахмедзянов уже находились под стражей и ждали вердикта из «аквариума», их сегодня задерживать не пришлось.

Артем Малямов, Артур Ахметзянов и Артем Ахмедзянов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

А вот Артема Колесникова, Артема Кайданова и Максима Химишинеца, которые до этого находились под домашним арестом – задержали в зале суда сразу после оглашения приговора. И вот старые товарищи снова оказались вместе.

Задержание Артема Кайданова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Расстроенные вердиктом суда родные троицы едва успели с ними попрощаться. Артем Кайданов передал своей возлюбленной телефон, улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй. Потом он, смеясь, ушел с судебными приставами. Приговор вступит в законную силу через 10 дней.