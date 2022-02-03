Переодевались в спецназ и требовали выкуп: жителей Казани судят за похищения бизнесменов

Дело о том, как шестеро жителей Казани, переодевшись в камуфляжную форму СОБРа, вымогали у людей деньги, рассматривает Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых – 41-летний Артем Малямов, 46-летний Артур Ахметзянов, 33-летний Артем Ахмедзянов, 32-летний Максим Химишинец, 24-летний Артем Колесников и 22-летний Артем Кайданов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Дело насчитывает порядка десяти эпизодов, оглашение обвинительного заключения закончилось накануне, сегодня суд приступил к допросу явившихся на процесс свидетелей и пострадавших.

История прогремела в Казани в 2019 году, когда стало известно о задержании шестерых казанцев. Мужчины переодевались в спецназовцев, инициировали задержания местных бизнесменов и даже наркоторговцев. На пойманных надевали наручники, закидывали в машину, где сообщали – «Вас задержали, но есть вариант договориться – за некоторую сумму».

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Подсудимые обвиняются в том, что в 2020 году они занимались похищением людей и вымогали у них деньги. Просили суммы разные, у кого-то сто тысяч, с кого-то требовали 200 тысяч. При этом они использовали форму и средства, с которыми их можно было принять за сотрудников правоохранительных органов», – рассказал гособвинитель.

Свою вину подсудимые признают частично, правда, что именно, не уточняется. Сегодня попасть в зал суда журналистам не удалось, весь процесс проходил за закрытыми дверями, туда не впустили и родных подсудимых.

«Мой сын признает свою причастность. Но из-за чего он пошел на это, мне неизвестно», – сказала мать одного из подсудимых.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

На следующем судебном заседании планируется допросить еще нескольких пострадавших по делу.