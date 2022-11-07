Срок получили жители Казани за похищения бизнесменов под видом сотрудников спецназа

Верховный суд РТ поставил точку в деле шестерых жителей Казани, которые, переодевшись в камуфляжную форму СОБРа, вымогали у людей деньги.

На скамье подсудимых – 41-летний Артем Малямов, 46-летний Артур Ахметзянов, 33-летний Артем Ахмедзянов, 32-летний Максим Химишинец, 24-летний Артем Колесников и 22-летний Артем Кайданов. Всех задержали в 2019 году и на время следствия отправили в СИЗО.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, казанцы переодевались в спецназовцев и задерживали местных бизнесменов и даже наркоторговцев. На пойманных надевали наручники, закидывали в машину, где сообщали, мол вас задержали, но есть возможность откупиться. Суммы выкупа требовали разные – от ста до двухсот тысяч рублей.

Суд приговорил Артема Малямова к 14 годам колонии особого режима. Остальных подсудимых отправили в колонию строгого режима: Артура Ахметзянова на 11 лет, Артема Ахмедзянова на 12,5 лет, Артема Колесникова на 7 лет; Артема Кайданова на 7,5 лет и Максима Химишинеца на 10 лет.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Уголовное дело насчитывает десять эпизодов. Свою вину подсудимые признали частично.