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Минниханов посетил павильон Tawazun на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби
Раис Татарстана Рустам Минниханов на Международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби посетил павильон Tawazun. Эмиратский холдинг владеет 36% проекта АУРУС по производству автомобилей в Елабуге.
Компания представила промышленный парк, созданный для локализации оборонных производств в одном месте.
«Суть проекта – создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Напомним, по приглашению эмиратской стороны Рустам Минниханов принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023. Татарстанские предприятия являются участниками мероприятия с 1995 года.
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