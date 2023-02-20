Минниханов посетил павильон Tawazun на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби посетил павильон Tawazun. Эмиратский холдинг владеет 36% проекта АУРУС по производству автомобилей в Елабуге.

Компания представила промышленный парк, созданный для локализации оборонных производств в одном месте.

«Суть проекта – создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, по приглашению эмиратской стороны Рустам Минниханов принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023. Татарстанские предприятия являются участниками мероприятия с 1995 года.