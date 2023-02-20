Минниханов на IDEX-2023: Турция заинтересовалась сотрудничеством с КВЗ

фото: пресс-служба руководителя РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил павильон Турции на Международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Стороны обсудили сотрудничество в сфере авиаразработок, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«На встрече турецкая сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом», — говорится в сообщении.

В ответ Раис Татарстана пригласил компанию на KazanForum, где та сможет оценить промышленный потенциал РТ.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться ежегодно.