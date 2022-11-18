После ЧП со сгоревшими автобусами в Казани проверили техсостояние автобусного парка

Сегодня в пассажирском автотранспортном предприятии №2 Казани с журналистами встретился председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков. Он обьяснил произошедшие недавно инциденты с возгораниями автобусов и показал ежедневный процесс подготовки общественного транспорта к выезду.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В автобусный парк приехали около половины пятого утра – позднее нельзя, иначе рискуем не застать «краснобусы» на месте, ведь в рейс транспорт отправляется в пять утра. Прежде чем встать на маршрут, и команда, и «корабль» проходят тщательную проверку. Осмотр автобусов проводит совместно с контролерами предприятия технический директор МУП ПАТП №2 Ильсур Айгильдин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мой рабочий день начинается рано утром с технической планерки. Каждую пятницу я прихожу на так называемый «День руля», для более глубокого осмотра технического состояния наших автобусов. Осматриваю сам и с контролерами. Также, ежедневно при осмотре подвижного состава мы обращаем внимание на осветительные приборы, на приборную панель в кабине водителя и стеклоочистители. Дальше мы проходим в салон и проверяем целостность напольного покрытия, обивку сидений и их крепления. Особое внимание уделяем проверке огнетушителей и отсека двигателя в автобусе», – рассказал технический директор МУП ПАТП №2 Казани Ильсур Айгильдин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо этого Ильсур Айгильдин отметил, что среди водителей проводятся регулярные опросы по поводу состояния их машин. По его словам, если неисправности или недочеты обнаруживаются, их устранят в кратчайшие сроки.

«За последнюю неделю, например, поступали мелкие замечания по поводу обивки сидений, мы это сразу исправили. Если при утренней проверке выявляется серьезная поломка, то машина отправляется в ремонтную зону, а на ее маршрут отправляется резервная. У нас их порядка пятнадцати. С нашей автобазы выезжает около 270 автобусов и все они тщательно осматриваются», – рассказал технический директор МУП ПАТП 2 Казани Ильсур Айгильдин.

Корреспондент «Татар-информа» решил выяснить, как водители относятся к технике безопасности и что они будут делать в случае возгорания в салоне.

«Если в автобусе произойдет возгорание я должен для начала остановить его, потом высадить и отвести пассажиров на безопасное расстояние, и только потом сообщить в 112, и оповестить о ситуации бригадира. Если будут пострадавшие, сразу же оказать им первую помощь. Я работаю водителем уже 7 лет, люблю свою работу, и поэтому к инструкциям отношусь строго», – поделился водитель Зухрат Дурахманов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Потом о ситуации с воспламенившимися автобусами и проблемами, которые возникли с эксплуатацией общественного транспорта, рассказал журналистам председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«После двух недавних случаев возгорания в автобусах со всеми водителями и кондукторами на всех автотранспортных предриятиях РТ были проведены дополнительные инструктажи. Личный состав знает, как действовать в случае возникновения внештатных ситуаций», – отметил Сергей Темляков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, обслуживание автобуса можно сравнить с обслуживанием своего мобильного устройства. Чрезвычайные происшествия могут возникнуть в любой момент, и не всегда человеческого контроля хватает, чтобы их предугадать.

«По поводу произошедших инцидентов, я предлагаю рассмотреть их на простом примере. У каждого есть мобильный телефон у которого есть срок эксплуатации. Естественно, вы хотите продлить этот срок, и если деталь выходит из строя, заменяете ее. Экран, клавиша, батарея. Замена компонентов продлевает жизнь устройства, но не является панацеей. В один момент телефон может просто перестать работать и выйти из строя. Все то же самое происходит с автобусами. На линию должны выходить автобусы не старше 10 лет. У тех двух, кстати, уже истекал срок эксплуатации. Помимо этого сейчас есть большие проблемы с ценами на топливо и комплектующими для автобусов. Мы уже обращались в ФАС с просьбой проверить цены на комплектующие, самый минимальный их рост составил порядка 20%. Также выросли цены и на автобусы, если раньше они стоили порядка 10-12 миллионов, то сейчас это все 16 миллионов рублей», – рассказал Сергей Темляков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В конце посещения автопарка Темляков отдельно обратился к журналистам с благодарностью, что, несмотря на ранний час, они нашли время и силы приехать.

«Мы специально показываем весь процесс, который пассажиры не видят, чтобы они не беспокоились. Подготовительная работа очень важна, и без остановки она здесь ведется. На линию выходят только автобусы в технически исправном состоянии, которое постоянно контролируется. Хочу отметить, что подобные работы ведутся на всех автотранспортных предприятиях РТ, не важно частные они или муниципальные», – дополнил на прощание председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.