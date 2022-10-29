На видео попал горящий на въезде в Казань автобус

На въезде в Казань загорелся автобус. Пожар сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, возгорание началось в моторном отсеке. Этот автобус – один из колонны автобусов, которые отвезли мобилизованных на полигон. Он загорелся, когда возвращался обратно в Казань пустой.

Фото: ГИБДД РТ

На месте работают сотрудники ГИБДД. Как уточнили в ведомстве, в результате случившегося никто не пострадал.

В скором времени автобус потушили. Видео с потушенным автобусом прислали в редакцию агентства очевидцы.