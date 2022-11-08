Перевозчики о загоревшемся автобусе под Казанью: Ему больше 10 лет, он подлежал замене

Сегодня утром на въезде в Казань вновь загорелся автобус, как это уже происходило около недели назад. В Ассоциации АТП РТ сообщили, что автобус ехал пустой на спецзаказ. Пассажиров в салоне не было, сам водитель не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как уточнили в Ассоциации перевозчиков, автобусу больше 10 лет – он подлежал замене. Причину возгорания устанавливают дознаватели. Предположительно, могла заклинить тормозная колодка автобуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на въезде в Казань, рядом с развязкой на аэропорт, загорелся автобус. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Прокуратура Казани начала проверку.