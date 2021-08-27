Сергей Шойгу и Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу и Рустам Минниханов приняли участие в закладке камня нового госпиталя Министерства обороны.
Также Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова.
Видео: пресс-служба президента РТ