Сергей Шойгу и Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу и Рустам Минниханов приняли участие в закладке камня нового госпиталя Министерства обороны.

Также Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Видео: пресс-служба президента РТ