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Ру Тат
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27 августа 2021  15:47

Сергей Шойгу и Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу и Рустам Минниханов приняли участие в закладке камня нового госпиталя Министерства обороны

Также Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Видео: пресс-служба президента РТ

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