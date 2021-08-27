Сергей Шойгу проверил ход модернизации ракетоносцев на КАЗ имени Горбунова

Фото: пресс-служба Президента РТ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход модернизации самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-22М3, которую осуществляет Казанский авиазавод имени Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сергей Шойгу прошел по заводским цехам, ознакомился с темпами и качеством проводимых работ. Министра обороны РФ сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин, глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь и другие руководители.

КАЗ имени Горбунова выпускает самолеты спецназначения на базе типовой конструкции Ту-214, ведет ремонт и модернизацию самолетов-ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, занимается воспроизводством самолета Ту-160.

В феврале 2020 года на аэродроме Казанского авиационного завода состоялся первый полет модернизированного самолета Ту-160М, а 30 октября этого же года состоялся полет ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями, который вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. В марте 2021 года ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям.

На модернизированном Ту-22М3 успешно завершен первый этап предварительных испытаний. В апреле 2021 года модернизированный Ту-22М3 совершил самый продолжительный полет. Все полеты первого этапа предварительных испытаний признаны зачетными.

Сергей Шойгу сегодня прибыл в Казань с рабочим визитом. Он планирует посетить ряд оборонных предприятий и принять участие в закладке камня в основание нового госпиталя Минобороны РФ.