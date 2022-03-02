Сергей Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной и разрушительной

Третья мировая война стала бы ядерной и разрушительной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Aljazeera, сообщает ТАСС.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — напомнил дипломат.

Лавров также обратил внимание на слова Президента США Джо Байдена о том, что альтернативой санкциям против России из-за ситуации на Украине стала бы третья мировая война.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.