Сергей Кравцов: Учитель года присоединится к работе министерства в качестве советника

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что победитель конкурса «Учитель года России 2021» активно присоединится к работе министерства в качестве советника. Об этом министр сказал, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» на пресс-конференции по итогам конкурса в Ростове-на-Дону.

Деятельность прошлогоднего победителя, учителя из Ростова Михаила Гурова, в качестве советника министр оценил как эффективную. «Его предложения были учтены. Мы много с ним обсуждали рабочие программы, которые министерство принимает для начальной, основной школы. Учителя могут, даже не разрабатывая свои программы, использовать их. Это тоже снижает отчетность учителей», — считает федеральный министр.

«Надеемся, что и будущий советник присоединится к работе министерства, расскажет о проблемах, идущих из самых низов, и мы их оперативно будем решать», — ответил Сергей Кравцов. Министр подчеркнул, что конкурс «Учитель года» показывает важность профессии учителя. «Учитель выполняет доблестный труд. Конкурс популяризирует профессию учителя. Каждый учитель — герой страны», — сказал он.

«Во время пандемии учителя сделали все возможное, чтобы быть рядом со своими учениками, не прерывать процесс обучения. Многие родители тогда поняли ценность школы», — напомнил Кравцов.

Министр также сообщил, что массовое закрытие школ из-за коронавируса не ожидается. «Массовый локдаун не предусматривается», — сказал он. По его словам, исходя из ситуации в отдельных регионах, только при объективных причинах могут быть введены такие отдельные меры. Сейчас в России закрыты менее 0,1 процента школ.

Сергей Кравцов также рассказал о мерах повышения престижа учителей на федеральном и региональном уровнях. «С прошлого года классные руководители получают надбавки к заработной плате. С этого года кураторы групп учреждений средне-специального образования по указу Президента получают надбавку в 5 тысяч рублей. Работает программа „Сельский учитель“. Вопрос средней заработной платы учителя на контроле. Расширяем грантовую помощь», — сказал министр.

Финальным испытанием для конкурсантов станет участие в пресс-конференции, где они будут отвечать на вопросы журналистов и интервьюеров. Победителя конкурса «Учитель года России 2021» объявят 10 октября в Москве во время торжественного концерта в Государственном кремлевском дворце. Победитель получит приз – Большого хрустального пеликана, и в течение года на общественных началах будет исполнять должность советника министра просвещения РФ. В рамках пресс-тура, организованного редакцией «Московский комсомолец», журналисты увидели все этапы конкурса и церемонию награждения призеров, а также пообщались с конкурсантами.

5 октября с 85 финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме онлайн-конференции побеседует Президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщал ИА «Татар-информ», преподаватель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова стала призером Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».