Преподаватель английского языка из Казани стала призером конкурса «Учитель года России»

Педагог английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова стала призером Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Ростове-на-Дону объявили имена пяти призеров всероссийского конкурса. Им была вручена особая символичная награда – малый хрустальный пеликан», – отметили в министерстве.

В пятерку лучших учителей также вошли педагоги из Москвы, Тюмени, Хабаровска и Ставрополя.

Призеры продолжат участие в финальном испытании – пресс-конференции «Вопрос учителю года», после которого 5 октября будет объявлено имя победителя конкурса.