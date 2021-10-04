Путин 5 октября встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года»

Президент РФ Владимир Путин 5 октября в режиме онлайн-конференции побеседует с 85 финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», передает пресс-служба Кремля.

Среди участников финального тура представители всех регионов России: 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, а также по два учителя химии и физической культуры и один учитель географии.

Имя победителя будет торжественно объявлено 5 октября в историческом парке «Россия – Моя история», расположенном на ВДНХ в Москве, где финалисты также примут участие в открытии выставки «Роль учителя в истории России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что педагог английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова также вошла в число призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».