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Сергей Иванов: В новогодние каникулы в Татарстане ждут не менее 160 тыс. туристов
В новогодние праздники в Татарстане ожидают не менее 160 тыс. туристов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«На новогодних каникулах мы ожидаем в гости не менее 150-160 тыс. туристов. Но думаю, что эта цифра будет больше ввиду развития инфраструктуры, в том числе загородных объектов», - отметил он.
Особенно Иванов подчеркнул популярность среди туристов глэмпингов, которых появляется все больше в Татарстане и очень востребованы среди гостей.
Ранее Иванов сообщал, что за три года по Нацпроекту в Татарстане было выделено 2 млрд рублей на развитие туризма.
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