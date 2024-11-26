Сергей Иванов: В новогодние каникулы в Татарстане ждут не менее 160 тыс. туристов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В новогодние праздники в Татарстане ожидают не менее 160 тыс. туристов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На новогодних каникулах мы ожидаем в гости не менее 150-160 тыс. туристов. Но думаю, что эта цифра будет больше ввиду развития инфраструктуры, в том числе загородных объектов», - отметил он.

Особенно Иванов подчеркнул популярность среди туристов глэмпингов, которых появляется все больше в Татарстане и очень востребованы среди гостей.

Ранее Иванов сообщал, что за три года по Нацпроекту в Татарстане было выделено 2 млрд рублей на развитие туризма.