В Татарстане прирост турпотока составляет 6%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году предварительный рост туристического потока в Татарстане ожидается на уровне 6%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«По нашим предварительным оценкам, рост турпотока в Татарстане мы ожидаем на уровне 6%. Это хороший прирост. Но все-таки ждём официальных данных от Росстата, которые будут в начале 2025 года», - отметил он.

В 2023 году Татарстан посетили около 4,2 млн туристов, напомнил Иванов.