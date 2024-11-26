За три года по Нацпроекту в РТ было выделено 2 млрд рублей на развитие туризма

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За три года по Национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Татарстане на 178 проектов потратили около 2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Татарстан участвует в Национальном проекте с 2021 года. За это время мы получили более 1,5 млрд рублей федеральных средств, а также из республиканского бюджета было софинансировано порядка 500 млн рублей. Что касается этого года, то на развития отрасли туризма республики потрачено 326 млн рублей. Эти деньги ушли на создание модульных некапитальных средств размещения, единую субсидию и создание центра кадрового потенциала», - пояснил Иванов.

Особенной популярностью в Татарстане среди предпринимателей пользуется программа по созданию модульных некапитальных средств размещения. В республике появляется все больше глэмпингов, баз отдыха и санаториев. Только в этом году появились ещё шестнадцать таких объектов, добавил он.

Для предпринимателей такая мера очень помогает не столько в создании объектов, сколько в сокращении сроков их окупаемости, поделился идеолог и директор глэмпинга Urman camp Ильнар Хамидуллин.

«Такая программа помогает окупить срок инвестиций. Глэмпинги очень капиталоемкие, у нас вложено более 100 млн рублей. Затраты на один дом не заканчиваются только его покупкой. Ещё нужно его привезти, установить, подключить коммуникации, приобрести мебель и многое другое. По моим подсчётам, на это все уходит столько же, сколько на сам дом», - поделился он.

Напомним, что Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.