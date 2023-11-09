На выходных в Татарстане установится сухая и более холодная погода

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Во время предстоящих выходных осадки на территории Татарстана постепенно прекратятся, а температурный фон при этом понизится. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

В ночь на субботу, 11 ноября, регион еще будет оставаться в тыловой части циклона. Соответственно, сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, а местами и с мокрым снегом и сильным ветром порывами до 18 м/с.

Днем циклон уйдет на восток, атмосферное давление вырастет, и небольшие дожди будут идти лишь в восточных районах РТ. И в темное, и в светлое время суток температура воздуха составит от 0 до 4 градусов тепла.

В воскресенье, 12 ноября, погоду в регионе станет определять антициклон. Поэтому вероятность осадков невелика. В ночные часы ожидается от 0 до -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 0, +4 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели очередной западный циклон принесет в Татарстан мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный ветер. Температура воздуха ночью будет примерно равняться нуля, днем она составит от +2 до +7 градусов. Помимо прочего, в ночные часы местами на дорогах образуется гололедица.