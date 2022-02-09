Медалист ОИ из Татарстана Садреев: «Прыжок получился классный, ветер тоже немного помог»

Серебряный медалист по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине Данил Садреев поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими эмоциями после триумфального выступления в командном турнире, а также рассказал, что пекинский рекорд в 107,5 метра — это далеко не его максимум.

«Эмоции необъяснимы вообще, это что-то невероятное. Прошло уже столько времени, а мне до сих пор кажется, что я нахожусь во сне. Да, у меня, действительно, получился классный прыжок, немного помог и ветер, не без этого, но и прыжок получился очень достойным. Что касается моего личного рекорда, то на недавнем сборе я прыгал и дальше — 111 метров. А на Гран-при Казахстана в этом сезоне я также поставил рекорд, улетев дальше всех», — заявил он.

Также спортсмен рассказал о планах выступить на большом трамплине, о карантине в олимпийской деревне и о дисквалификации сразу четырех сборных в финале командного турнира.

«Ожидать ничего не буду, буду просто выполнять хорошие прыжки и ловить удачу за хвост. Думаю, что все будет хорошо. Карантин? На самом деле за два года мы уже привыкли к подобному режиму, так что для нас это не новая ситуация. Поэтому и особо внимания не обращаем, сложностей нет, все хорошо. Дисквалификации спортсменов в других сборных из-за неправильных форм? Не могу сказать, что там произошло у других сборных. За себя же отвечу, что мы всегда шьем форму сами. В нашей команде работает настоящий мастер своего дела Томилов Василий Николаевич, поэтому проблем с экипировкой у нас не было никаких», — поделился Садреев.

Данил Садреев является одним из девяти представителей Татарстана на Олимпийских играх.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало материал о пути Садреева к олимпийской медали.