Сербия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной от «омикрона»

Российский «Спутник V» в Сербии был признан самым действенным от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

По мнению ученых, после получения бустерной дозы эффективность препарата может стать выше 80%.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем отметил успешное взаимодействие России и Сербии в борьбе с пандемией Covid-19.

Напомним, 16 ноября Сербия первой в Европе начала процесс регистрации российский вакцины от коронавируса.