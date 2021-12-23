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Здоровье
23 декабря 2021  12:02

Сербия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной от «омикрона»

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Российский «Спутник V» в Сербии был признан самым действенным от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

По мнению ученых, после получения бустерной дозы эффективность препарата может стать выше 80%.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем отметил успешное взаимодействие России и Сербии в борьбе с пандемией Covid-19.

Напомним, 16 ноября Сербия первой в Европе начала процесс регистрации российский вакцины от коронавируса. 

 

#Россия и Сербия #омикрон #массовая вакцинация
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