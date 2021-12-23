Сербия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной от «омикрона»
Российский «Спутник V» в Сербии был признан самым действенным от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
По мнению ученых, после получения бустерной дозы эффективность препарата может стать выше 80%.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем отметил успешное взаимодействие России и Сербии в борьбе с пандемией Covid-19.
Напомним, 16 ноября Сербия первой в Европе начала процесс регистрации российский вакцины от коронавируса.