Лавров объяснил «пещерную русофобию» Макрона

Антироссийские заявления Президента Франции Эммануэля Макрона продиктованы его желанием заполучить лидерство в Европе. Таким мнением в интервью телеканалу АТВ поделился глава МИД РФ Сергей Лавров. Текст приведен на сайте ведомства.

Он напомнил о давнем желании французов заполучить выгодное место в Европе и мире.

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, „оседлав“ эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — заявил министр.

Назвав Россию главной угрозой для Европы, в особенности Франции и Германии, Макрон выступает с позиций Наполеона и Гитлера, которые видели в Москве главную угрозу своему существованию. «Он сейчас очевидно выступает с самых яростных антироссийских позиций», — сделал вывод Лавров.

В то же время никакой угрозы со стороны РФ для Европы и Запада нет — тема, которую часто упоминают политики, является плодом искусственно раздутой информационной войны. «Посмотрим, как все будет развиваться. Запад врет. В этом у меня нет сомнений», — добавил глава российского МИД.