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Песков: Европа идет ва-банк из-за угрозы обвала Украины
Европейцы понимают, что сложившаяся ситуация грозит Украине полным обвалом. Поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее не раз выступавший с провокационными заявлениями в адрес Москвы, сообщил о том, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Также он призвал Европу усилить свою защиту, так как из-за России она якобы находится «в опасности в военном и геополитическом плане».
«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк — они видят, что ситуация стремительно меняется и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный, и, конечно, это сильно провокационно со стороны европейцев», — заявил на это Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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