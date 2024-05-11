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Политика 11 мая 2024 17:46

Песков: Европа идет ва-банк из-за угрозы обвала Украины

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Европейцы понимают, что сложившаяся ситуация грозит Украине полным обвалом. Поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее не раз выступавший с провокационными заявлениями в адрес Москвы, сообщил о том, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Также он призвал Европу усилить свою защиту, так как из-за России она якобы находится «в опасности в военном и геополитическом плане».

«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк — они видят, что ситуация стремительно меняется и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный, и, конечно, это сильно провокационно со стороны европейцев», — заявил на это Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

#Дмитрий Песков #Эммануэль Макрон #Украина
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