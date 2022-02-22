Сенатор Долгов прокомментировал результаты соцопроса о переселенцах из Донбасса

Член Совета Федерации Константин Долгов прокомментировал результаты соцопроса об отношении к приему Россией переселенцев Донецкой и Луганской республик. Об этом пишет газета «Взгляд».

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса — решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», — заявил сенатор.

«Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие», — добавил сенатор. По его мнению, в большинстве своем российское общество проходит такой тест «более чем успешно».

Согласно данным опроса, проведенного ранее Всероссийским центром изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Их предполагается разместить в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия» и «Васильевский».

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.