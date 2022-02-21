Первые переселенцы из Донбасса прибудут в Татарстан в ближайшее время

Татарстан готов принять первых переселенцев из ДНР и ЛНР — они прибудут в ближайшее время. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«По прибытии в Казань всех эвакуированных организованно автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости медицинской помощью», — рассказала представитель казанского Кремля.

Людей разместят в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский» — все учреждения подтвердили полную готовность.