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Общество
21 февраля 2022  17:35

Первые переселенцы из Донбасса прибудут в Татарстан в ближайшее время

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Татарстан готов принять первых переселенцев из ДНР и ЛНР — они прибудут в ближайшее время. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«По прибытии в Казань всех эвакуированных организованно автобусами отправят в места временного проживания. Людей обеспечат горячим питанием, в случае необходимости медицинской помощью», — рассказала представитель казанского Кремля. 

Людей разместят в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский» — все учреждения подтвердили полную готовность.

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