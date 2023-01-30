Семьям мобилизованных из Пестречинского района подключили газ и заменили электропроводку

В Пестречинском районе Татарстана систематически оказывается помощь семьям мобилизованных граждан. Как сообщила «Татар-информу» член штаба помощи семьям мобилизованных — начальник отдела образования Марина Харитонова, всего поступило 79 обращений, из которых 67 решены положительно, а 12 остаются в работе.

Для решения насущных проблем членов семей мобилизованных в районе создан оперативный штаб, который возглавляет глава района Ильхам Кашапов.

В январе был подключен газ в доме мобилизованного из села Шали, полностью заменена электропроводка у мобилизованных в домах из деревень Надеждино, Ковали и села Пестрецы. А пяти семьям из населенных пунктов Татцык, Надеждино, Янцевары, Шали и Пестрецы переданы дрова.

Еще в одном доме Пестрецов обновлена отопительная система и установлен новый котел. Семьям также были вручены пожарные извещатели.

«Оказывается помощь и в приобретении вещей семьям мобилизованных. Так, в штаб обратились шесть семей, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до 15 лет, за помощью в приобретении верхней теплой одежды», — отметила собеседница агентства.

Помимо этого, Союз офицеров района и серебряные волонтеры отправили маскировочные сети в зону специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Частичная мобилизация в стране началась 21 сентября, о ее завершении было объявлено 28 октября. С учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.