Появились подробности жестокого убийства ребенка в Казани

В МВД Татарстана сообщили подробности жестокого убийства пятилетнего ребенка в Казани.

Cегодня в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение, что в квартире на Юлиуса Фучика найдено тело пятилетнего ребенка. Выяснилось, что 27-летняя женщина нанесла ранения себе и мальчику, который скончался.

Полицейские задержали нападавшую и доставили в медучреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.