news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 4 апреля 2025 13:51

Появились подробности жестокого убийства ребенка в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В МВД Татарстана сообщили подробности жестокого убийства пятилетнего ребенка в Казани.

Cегодня в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение, что в квартире на Юлиуса Фучика найдено тело пятилетнего ребенка. Выяснилось, что 27-летняя женщина нанесла ранения себе и мальчику, который скончался.

Полицейские задержали нападавшую и доставили в медучреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

#Убийство #МВД по РТ #Уголовное дело
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

3 апреля 2025
«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

«УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ

3 апреля 2025