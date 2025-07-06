Семья с большим сердцем: Ильдуловы из Новошешминского района помогают бойцам СВО

Крепкая и трудолюбивая семья Ильдуловых из села Чувашская Чебоксарка Новошешминского района вновь помогла участникам специальной военной операции. В июне они приобрели и отправили на передовую два новых мотоцикла класса «Эндуро».

Это не первая их помощь: семья регулярно участвует в сборах, передает средства, необходимые защитникам.

Людмила Ивановна и Сергей Валентинович Ильдуловы вырастили пятерых детей, вложив в них любовь к труду, родной земле и уважение к семейным традициям. За своё большое материнское сердце Людмила Ивановна удостоена медали Республики Татарстан «Ана даны – Материнская слава».

Семья не только крепкая и трудолюбивая, но и по-настоящему деятельная. Вместе супруги построили ферму на 200 голов крупного рогатого скота, ведут хозяйство и активно участвуют в волонтерском движении.

«Спасибо этой замечательной семье за их труд, душевную щедрость и неравнодушие. Именно такие семьи укрепляют тыл и приближают Победу», – отмечают в районе.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.