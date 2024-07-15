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Семья из Якутии приехала в Челны, чтобы подписать контракт с Минобороны
Чтобы пополнить ряды Армии Победы, в Набережные Челны приезжают и из других городов страны. Сегодня подписывают контракт жители нескольких городов и районов. Например, из Ульяновска, Перми и даже из Якутии.
Андрей приехал с семьей в Набережные Челны из Якутии месяц назад. До решения пойти на СВО 50-летний мужчина занимался частным охранным бизнесом. По его словам, теперь пришло время за ним — идти на защиту Родины и помочь ребятам на передовой. Контракт решил подписать в Татарстане.
«Меня устраивают условия в Татарстане для заключения контрактной службы на СВО, поэтому я здесь. Пора Родину защищать, потому что кто-то должен делать эту работу, кто-то должен выполнить долг», — размышляет Андрей.
В настоящее время в третий именной батальон Татарстана «Батыр» вошли 30 контрактников, которые заключили договор с Минобороны в Челнах.
Рустаму — 42 года. Родился в Казахстане, затем переехал в Россию. До недавнего времени работал в одном из челнинских предприятий. А сегодня он принял важное решение вступить в армию Победы.
«Переживаю, что многие там уже устали, не знаю, чем-то смогу помочь, какие-то умения и навыки свои покажу», — говорит Рустам.
Работа по привлечению будущих военнослужащих началась еще с февраля прошлого года, поделился военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов. А предприятия, отправляя своих сотрудников, обеспечивают им административный отпуск с сохранением рабочего места по возвращении из зоны СВО.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.
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