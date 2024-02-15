news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Общество 15 февраля 2024 23:54

Семья беженцев из сектора Газа справила новоселье в Усадах

Скопировать ссылку
Семья беженцев из сектора Газа справила новоселье в Усадах
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Семья Закировых из сектора Газа, в ноябре прошлого года эвакуировавшаяся оттуда из-за боевых действий, сегодня отметила новоселье в селе Усады Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Гражданка России Рушания Закирова уехала из Газы вместе с детьми и внуками. Сбор средств на приобретение жилья для нуждающейся семьи из десяти человек организовал руководитель АНО «Приют человека» Азат Гайнутдинов. На инициативу откликнулись благотворительные фонды «Закят» ДУМ РТ, «Ярдам — Помощь» и «Вера в будущее», а также татарстанские мечети и предприниматели.

Квартира Закировых расположена недалеко от мечети «Ихлас». Мухтасибат Лаишевского района и АНО «Приют человека» взяли семью под опеку. В мечети дети будут проходить реабилитацию: они начнут преодолевать языковой барьер и посещать примечетские курсы.

С радостным событием семью беженцев поздравили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава АНО «Приют человека» Азат Гайнутдинов, руководитель исполкома Лаишевского района Азат Нурмухаметов, имам-мухтасиб Лаишевского района Наиль хазрат Абулханов, имам-мухтасиб Приволжского и Вахитовского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин, директор БФ «С верой в будущее» Мурат Ахмеров и другие.

Гости оценили новые условия проживания семьи и преподнесли гостинцы и подарки. Закировы поблагодарили пришедших на новоселье и всех, кто оказал им поддержку.

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, начали убивать мирных жителей и брать их в заложники. Погибли около 1200 человек, среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. В ответ Израиль объявил о начале войны, после бомбардировок началась наземная операция. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, там погибли более 28 тыс. человек. Стороны 22 ноября договорились о гуманитарной паузе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Боевые действия возобновились 1 декабря.
#сектор газа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2