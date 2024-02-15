Семья беженцев из сектора Газа справила новоселье в Усадах

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Семья Закировых из сектора Газа, в ноябре прошлого года эвакуировавшаяся оттуда из-за боевых действий, сегодня отметила новоселье в селе Усады Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Гражданка России Рушания Закирова уехала из Газы вместе с детьми и внуками. Сбор средств на приобретение жилья для нуждающейся семьи из десяти человек организовал руководитель АНО «Приют человека» Азат Гайнутдинов. На инициативу откликнулись благотворительные фонды «Закят» ДУМ РТ, «Ярдам — Помощь» и «Вера в будущее», а также татарстанские мечети и предприниматели.

Квартира Закировых расположена недалеко от мечети «Ихлас». Мухтасибат Лаишевского района и АНО «Приют человека» взяли семью под опеку. В мечети дети будут проходить реабилитацию: они начнут преодолевать языковой барьер и посещать примечетские курсы.

С радостным событием семью беженцев поздравили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава АНО «Приют человека» Азат Гайнутдинов, руководитель исполкома Лаишевского района Азат Нурмухаметов, имам-мухтасиб Лаишевского района Наиль хазрат Абулханов, имам-мухтасиб Приволжского и Вахитовского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин, директор БФ «С верой в будущее» Мурат Ахмеров и другие.

Гости оценили новые условия проживания семьи и преподнесли гостинцы и подарки. Закировы поблагодарили пришедших на новоселье и всех, кто оказал им поддержку.