Стали известны названия семи новых станций метро в Москве

Семи строящимся станциям московского метрополитена присвоили названия. Решение было принято по результатам общественного голосования, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выбор сделали москвичи в голосовании проекта „Активный гражданин“», — уточнил он. Две станции на Троицкой линии получили названия «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской – «Остров мечты» и «Бирюлево». Новая станция на Рублево-Архангельской линии будет называться «Бульвар генерала Карбышева», а еще две на Солнцевской – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Ранее Собянин рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, что движение по Большой кольцевой линии московского метро может быть открыто в ближайшие дни и пригласил главу государства лично принять участие в торжественной церемонии. Он также рассказал, что уже в этом году Московский скоростной диаметр соединится с Казанью.