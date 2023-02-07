Собянин: Московский скоростной диаметр соединим с Казанью уже в этом году

В этом году Московский скоростной диаметр соединиться с Казанью после ввода второй очереди магистрали, сообщил глава Москвы Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, будет создано четвертое транспортное кольцо из хордовых сообщений, отметил он.

Собянин напомнил, что в прошлом году в России запустили первую очередь Московского скоростного диаметра. «В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную хорду, тоже большой проект, 40 километров. Соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет <…>. Таким образом, от Казани на Питер будет идти дорога, и здесь еще скоростная магистраль», – цитирует Собянина пресс-служба Кремля.

Еще один важный транспортный проект – это так называемое наземное метро, «Московский центральный диаметр», которым связали между собой разрозненные пригородные сообщения. Введены уже два МЦД, и в этом году завершается еще двух диаметров – МЦД-3 и МЦД-4, рассказал мэр Москвы.

«Осенью оба МЦД – МЦД-3 и МЦД-4 – будут запущены. Один из них – это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда – и в сторону Казани», – пояснил он.